Adotta un cane o un gatto anziano in queste 4 città del Piemonte, in cambio un anno di crocchette gratis

PIEMONTE – Fino a fine gennaio si può adottare a distanza un animale anziano, aderendo alla campagna “Adotta un nonno” di Lega Nazionale per la Difesa del Cane e NUTRIX PIU. La particolarità di questa iniziativa è che, se i moduli per l’adozione vengono compilati in uno dei centri LNDC Animal Protection, si ha diritto a un anno di fornitura di cibo per animali; la “promozione” è valida per chi adotta un cane di almeno 8 anni e un gatto di almeno 10.

Le sedi piemontesi si trovano a Casale Monferrato (AL), Bibiana (TO), Ivrea (TO) e Vercelli (VC). Il cibo sarà consegnato in due o tre tranche, facilitando la conservazione per i proprietari.

