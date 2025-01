Nevica a Pecetto e in montagna: le immagini

PECETTO – La perturbazione prevista per l’Epifania è arrivata, con pioggia in pianura e neve a partire già da quote collinari. A Pecetto, 520 m slm, nevica. Segnalata neve anche in montagna, nelle Alpi Settentrionali e Meridionali ma in particolare nel Vco, dove cade abbondante per la gioia degli sciatori.

Dove non nevica come a Garessio e Ceresole Reale si assiste al gelicidio: un fenomeno che si verifica quando la pioggia, o la pioviggine, rimane allo stato liquido anche quando la temperatura esterna è inferiore a 0 °C, in tal modo solidifica istantaneamente a contatto con il suolo formando uno strato di ghiaccio trasparente e molto scivoloso.

https://www.facebook.com/andreavuolometeoinpiemonte/videos/2079641642515515

