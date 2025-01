Al via le domande per il fondo sociale regionale a Torino: un aiuto per gli inquilini delle case popolari in difficoltà economica

TORINO – È ufficialmente partita la raccolta delle domande per il fondo sociale regionale, un sostegno economico destinato agli inquilini delle case popolari che, a causa di difficoltà finanziarie, non riescono a far fronte alle spese in bolletta. La finestra temporale per presentare la richiesta resterà aperta fino al 31 marzo 2025.

Da martedì 7 gennaio, i residenti di Torino e dell’area metropolitana possono prenotare un appuntamento presso gli sportelli dell’Atc del Piemonte Centrale per accedere al contributo, che copre le morosità accumulate nel corso del 2024.

Requisiti e modalità di accesso

Per poter beneficiare del fondo sociale è necessario soddisfare alcune condizioni specifiche:

Essere assegnatari regolari di un alloggio Atc.

Disporre di un indicatore Isee 2025 non superiore a 7.448,37 euro.

Versare, entro il 31 marzo 2025, la quota minima stabilita dalla Regione. Questa quota, pari al 14% del reddito del nucleo familiare (e comunque non inferiore a 480 euro, anche in caso di reddito zero), si calcola sulla “Somma dei redditi dei componenti del nucleo” indicata nell’Isee.

Gli interessati sono invitati a ottenere il proprio Isee 2025 al più presto, rivolgendosi a un Caf per la certificazione gratuita.

Novità digitali e sportelli di supporto

Per semplificare ulteriormente il processo, è stata introdotta la possibilità di presentare la domanda online. Accedendo alla sezione “Servizi online” del sito dell’Atc ( www.atc.torino.it ) con credenziali Spid o CIE, gli utenti possono completare l’intera procedura senza recarsi fisicamente agli sportelli.

In alternativa, chi necessita di assistenza può recarsi agli sportelli di facilitazione digitale attivati da ASC – Arci Servizio Civile Piemonte nelle seguenti sedi:

Corso Dante 14 (sede Atc): lunedì 8:30-12:30; mercoledì e giovedì 8:30-12:30 e 13:30-16:30.

(sede Atc): lunedì 8:30-12:30; mercoledì e giovedì 8:30-12:30 e 13:30-16:30. Via Salbertrand 57/25 : lunedì e mercoledì 9:00-14:00.

: lunedì e mercoledì 9:00-14:00. Via Maria Ausiliatrice 45: giovedì 9:00-18:00 e mercoledì 14:00-18:00.

L’accesso agli sportelli è consentito esclusivamente previa prenotazione, chiamando il numero 375.5780326 o scrivendo a digitale@ascpiemonte.it.

Un aiuto fondamentale per i più fragili

«Negli ultimi anni le modalità di presentazione delle domande di fondo sociale sono state notevolmente semplificate – spiega Emilio Bolla, presidente dell’Atc del Piemonte Centrale – grazie agli sportelli decentrati e alla possibilità di far domanda online. Invitiamo tutti gli inquilini potenzialmente interessati a verificare subito il possesso dei requisiti e a dotarsi del nuovo Isee, prenotando un appuntamento per richiedere il contributo, che rappresenta un aiuto fondamentale per i nuclei più fragili che risiedono nelle case popolari».

Nel 2024, sono state circa 6.300 le famiglie che hanno presentato domanda, un dato in lieve aumento rispetto alle 6.100 richieste del 2023.

Come prenotare un appuntamento

Gli interessati possono fissare un appuntamento telefonando ai numeri 011.3130504 o 011.3130302 (lunedì-giovedì 9:00-12:00 e 14:00-16:00; venerdì 9:00-12:00) oppure scrivendo a prenotazionifondo@atc.torino.it, indicando nome, cognome, numero di matricola e un recapito telefonico per essere ricontattati.

Il fondo sociale rappresenta una risposta concreta per sostenere chi vive situazioni di vulnerabilità economica, confermando l’impegno delle istituzioni locali nel supportare i cittadini più bisognosi.

