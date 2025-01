Sui social del Toro è comparso lo stemma degli anni ’80, quello di Luciano Moggi

TORINO – Mistero sulle pagine social del Torino Calcio. Nella giornata di ieri l’immagine di profilo su Facebook e gli altri social della società è stata modificata, sostituendo quella utilizzata per le festività natalizie.

Non è però tornato al suo posto lo stemma attuale della società ma è apparso un toro bianco in campo granata. I tifosi del Toro non avranno fatto fatica a riconoscerlo. Si tratta infatti dello stemma utilizzato dal Toro negli anni ’80, in particolare dal 1983 al 1990. Lo stemma è apparso senza alcuna spiegazione o nota, neppure sul sito ufficiale.

Quello stemma venne realizzato dalla GBM Italia e presentato in una conferenza stampa dedicata dall’allora direttore generale Luciano Moggi e dal rappresentate della GBM, che disse: “Abbiamo voluto restituire quell’immagine di grinta e aggressività per cui il Torino è sempre andato famoso. È un marchio che deve corrispondere a determinati vincoli di continuità e tradizione, rispondere a proprietà grafiche e comunicare al pubblico qualcosa”.

E’ lo stemma più amato dai tifosi del Toro, votato nel 2013 dai lettori del Guerin Sportivo come lo “stemma calcistico più bello di tutti i tempi”.

