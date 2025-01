Dal Ministero 1,5 milioni di euro a cinque università piemontesi per il benessere psicologico degli studenti, UniTo aveva chiesto 1 milione in più

PIEMONTE – Cinque atenei del Piemonte hanno ottenuto, in totale, 1,5 milioni di euro per mettere in pratica progetti per il benessere psicologico degli studenti. I soldi arrivano dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che a settembre scorso aveva pubblicato l’Avviso “Pro-Ben 2024”.

Le cinque università di sono presentate in un partenariato, la cui capofila era l’Università di Torino; UniTo aveva chiesto un finanziamento di 2,4 milioni, ma il Mur ha erogato circa 1 milione in meno. I fondi totali saranno ripartiti così: all’Università degli Studi di Torino 978 mila euro, al Politecnico di Torino 312 mila euro, all’Università Scienze Gastronomiche di Pollenzo 108 mila euro, al Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino 78 mila euro e all’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste 24 mila euro.

Con questi soldi gli atenei attueranno “pratiche, modelli, servizi e strumenti che diano una adeguata risposta a condizioni di fragilità emotiva e disagio psicologico interconnessi con l’aspetto cognitivo”, dirette agli studenti. Come opzioni, il Mur ha indicato ad esempio, attività di informazione sull’importanza del benessere psicologico e servizi di counseling a supporto di attività di ricerca sui rischi e sugli effetti del disagio studentesco psicologico.

Nel bando di concessione dei fondi, tuttavia, non sono previste assunzioni di psicologi e altre figure specializzate.

