A Chieri c’è uno sportello che aiuta i genitori con la burocrazia digitale dell’iscrizione a scuola dei figli

CHIERI – A Chieri è disponibile uno sportello del Comune per aiutare le famiglie ad iscrivere i propri figli al primo anno dei vari cicli di studio (primaria, medie e superiori). Si chiama Sportello di Facilitazione Digitale ed è gratuito.

Si può accedere allo Sportello di Facilitazione Digitale preferibilmente con appuntamento, da

prenotare tramite questo link o chiamando il numero 0171 168 0375.

Lo Sportello è attivo i seguenti giorni:

– martedì 9-12.30 presso il Palazzo Comunale

– mercoledì 14-17.30 presso il Palazzo Comunale

“L’obiettivo dello Sportello – spiegano l’assessora Giordano e l’assessore Gagliardi – non è solo fornire assistenza immediata, ma insegnare alle persone come utilizzare gli strumenti digitali, affinché nessuno rimanga indietro in questo percorso di innovazione. La digitalizzazione è una grande opportunità, ma dev’essere alla portata di tutti: per questo mettiamo a disposizione un servizio capace di accompagnare i cittadini passo dopo passo, aiutandoli a sviluppare le competenze necessarie per navigare in modo sicuro ed efficace nel mondo digitale”.

