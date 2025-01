Franchino er Criminale in visita ad Asti per provare la cucina del posto, ma è tutto chiuso

ASTI– Franchino Er Criminale, all’anagrafe Alessandro Bologna, è uno YouTuber romano specializzato nella recensione di forni e ristoranti.

Il suo format è di grandissimo successo: il suo canale YouTube conta 160 Milioni di visualizzazioni e 524,000 iscritti.

Nell’ultimo anno, Franchino ha mostrato un particolare interesse per il Piemonte, in particolare per Torino: la città l’ha colpito particolarmente per la sua ricca offerta enogastronomica.

I locali del nostro Capoluogo l’hanno convinto, registrando voti più alti della media. Eccezion fatta per i tramezzini, che hanno ricevuto il vergognoso voto “NCSP” (Non ci siamo proprio).

Il viaggio culinario di Franchino nella nostra regione prosegue: dopo una capatina nel cuneese, dove ha assaggiato il Bollito come Dio comanda, ecco che “er Criminale” preferito di YouTube si avventura nel capoluogo astigiano.

E qui, il primo problema: in città non c’è letteralmente nessuno ed è tutto chiuso. “Va bene che è il 3 Gennaio” dice scherzosamente lui, “Ma il pane non lo comprate?”

Purtroppo il primo locale segnalato, “Giorgio Il Fornaio” era chiuso per motivi di salute. Una partenza in salita per Franchino.

Il video prosegue alla ricerca di locali curiosi e gustosi da recensire, ma ad Asti, quel maledetto 3 di Gennaio, l’unica cosa aperta erano i negozi di presepi.

Sebbene fosse alla ricerca dei cibi – e dei vini – che hanno reso famosa Asti e il Monferrato, ad essere aperti erano solo le catene, i Kebabbari e i Sushi.

Così, il desolato Franchino si butta su “Gina La Piadina”, un’alternativa Local alla catena “La Piadineria”. Voto: 7,5.

Poi, è il turno di “Becheri“, un paninaro vegan-friendly. Finalmente er Criminale ha trovato pane per i suoi denti: un bel 8,5.

Nel complesso, la visita di Franchino ad Asti non è andata male, ma poteva andare molto meglio. La città – deserta e desolante – si è difesa con quel poco di aperto che c’era. Ma da Asti e le sue leccornie ci si aspettava molto di più.

Ad attendere Franchino, a breve, sarà il turno di Alessandria.

