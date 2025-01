Bomba carta contro Circolo Banfo di Torino: le attività non si fermano

TORINO – Una bomba carta è stata posta vicino alla serranda d’ingresso del circolo Arci “Antonio Banfo” in via Cervino 0 a Torino, nel quartiere Barriera di Milano.

Poco dopo la chiusura nel tardo pomeriggio, qualcuno ha appoggiato una bomba carta vicino alla serranda causando danni alla stessa e alla doppia vetrina d’ingresso. Sul posto sono intervenuti la polizia e la Digos della Questura.

“Questo atto vandalico colpisce uno spazio profondamente vivo e radicato nel quartiere. Uno spazio di educazione e cultura nel quale passano centinaia di ragazzi – dice Francesco Salinas, presidente del circolo – Questo atto non ci fermerà e passeremo la serata a mettere in sicurezza lo spazio per ospitare domani le attività dell’aiuto compiti per i bambini del sabato mattina”.

La serranda era un’opera realizzata dall’artista Etnik, donata al quartiere, sua fonte d’ispirazione per il tema dell’unità nelle differenze.

“Abbiamo scoperto con orrore e preoccupazione di questo attacco a un nostro circolo, punto di riferimento per le attività di inclusione e solidarietà nel quartiere – dichiara Andrea Polacchi, presidente Arci Piemonte, giunto sul posto – auspichiamo che vengano scoperti il prima possibile i responsabili”.

Foto da Google Streetview

