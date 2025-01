Caselette, finisce con l’auto in un canale dopo un malore: muore l’84enne Carlo Conti

CASELETTE – Non c’è stato nulla da fare per l’84enne Carlo Conti: l’uomo è finito con l’automobile, una Renault Kangoo, in un canale in via Val della Torre, probabilmente dopo aver avuto un malore.

Il fatto è accaduto intorno alle 15 di ieri. Conti era nato a Caselette ed era residente in zona. Sul luogo dell’incidente mortale erano presenti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell’uomo causato dai vari traumi riportati, e i carabinieri di Alpignano per i rilievi del caso.

