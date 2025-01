Sospesa per sette giorni l’attività di un pub di Nizza Monferrato

NIZZA MONFERRATO – Il Questore di Asti ha disposto la sospensione per 7 giorni della licenza di un pub/birreria nel centro di Nizza Monferrato. La decisione rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio condotte dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri per garantire la sicurezza pubblica nella provincia astigiana, con particolare attenzione alle aree di Nizza Monferrato e Canelli.

Il provvedimento è stato notificato oggi dai Carabinieri dopo diversi episodi violenti registrati nel locale tra maggio 2023 e novembre 2024. Le forze dell’ordine sono intervenute più volte per risse e scontri tra avventori.

In particolare, a novembre 2024 si è verificata una rissa che ha coinvolto circa 10 persone. All’arrivo dei Carabinieri, i responsabili si erano già allontanati, ma le indagini hanno portato all’identificazione di quattro individui, indagati per il reato di rissa. Durante l’episodio, due persone hanno riportato lesioni ma non hanno richiesto cure mediche.

Un episodio simile si era verificato a settembre 2023, con un’altra rissa all’interno del locale, mentre nello stesso mese una persona è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dopo un’aggressione per futili motivi.

A maggio 2023, invece, un avventore è stato indagato per porto abusivo di armi e minaccia aggravata dopo aver tentato di colpire un altro cliente con un coltello durante una lite.

La sospensione è stata emessa ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che consente di sospendere la licenza di un locale dove si siano verificati disordini gravi o che rappresenti un pericolo per la sicurezza pubblica.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese