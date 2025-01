Dopo una giornata infernale, treni di nuovo in marcia a Milano, ma nuovi ritardi sulla linea AV Bologna-Milano

MILANO – La circolazione ferroviaria è finalmente tornata regolare dopo una serie di verifiche tecniche sulla linea elettrica tra Milano Centrale e Milano Lambrate che, nella giornata di oggi, hanno provocato gravi disagi per i viaggiatori.

L’interruzione ha causato ritardi significativi, cancellazioni e variazioni di percorso per numerosi treni, sia ad Alta Velocità che Intercity e Regionali. Secondo quanto riferito da Trenitalia, i disservizi hanno determinato un allungamento dei tempi di percorrenza fino a 240 minuti per molti convogli. Particolarmente colpiti anche i treni diretti a Torino, che hanno registrato ritardi fino a tre ore, generando disagi sia per i pendolari che per i viaggiatori a lunga percorrenza.

La situazione è stata normalizzata solo nel pomeriggio, intorno alle 17:30, ma le ripercussioni sul traffico ferroviario si sono fatte sentire fino alla serata, con treni ancora soggetti a ritardi residui e alcune corse soppresse o limitate nel loro itinerario. Le autorità ferroviarie hanno assicurato che continueranno a monitorare la situazione per evitare ulteriori criticità.

Ritardi anche sulla linea AV Bologna-Milano

Nonostante il miglioramento sul nodo di Milano, quando si viaggia in treno non si può mai tirare un sospiro di sollievo e, al momento, la circolazione è rallentata per accertamenti anche sulla linea AV Bologna-Milano, in prossimità di Castelfranco Emilia. I tecnici stanno intervenendo per consentire la regolare ripresa della circolazione. Il treno FR 9320 Napoli Centrale (13:55) – Torino Porta Nuova (20:20) è fermo dalle ore 18:20 nei pressi di Modena.

