Valanga a Claviere: non risultano vittime o feriti

CLAVIERE – Questo pomeriggio, una valanga si è abbattuta sul Colletto Verde di Claviere, una zona amata da escursionisti e sciatori.

Il sito coinvolto dalla valanga sarebbe esteso. Al momento, non si hanno molte informazioni sull’accaduto, ma sono in corso le bonifiche e gli operatori cinofili del soccorso alpino sono stati trasportati sul posto dall’elisoccorso. Fortunatamente, almeno per il momento, non sembrerebbero esserci feriti, persone disperse o vittime.

