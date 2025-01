Sarà Colombia – Brasile la finale di Kings World Cup Nations domenica 12 gennaio all’ Allianz Stadium di Torino

Sarà un derby sudamericano Colombia – Brasile la finale di Kings World Cup Nations che si giocherà domenica 12 gennaio alle ore 17:15 all’ Allianz Stadium di Torino.

La Colombia ha battuto 2-1 il Marocco di fronte a una pubblico online di più di 3 milioni di persone.

Il favoritissimo Brasile ha vinto 3-1 contro il Messico grazie alle solite magie di Kelvin Oliveira autore di 11 gol in tre partite e tre volte MVP in tre gare.

Brasile e Colombia scenderanno in campo dopo l’esibizione di Mahmood, programmata per le 18. A seguire la partita fra le due squadre sudamericane mentre durante l’intervallo del match, ci sarà una partita di esibizione fra due squadre di streamer italiani e leggende del calcio come Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon e Iker Casillas. La cerimonia di premiazione è prevista per le 19:30.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese