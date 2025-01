Tensioni prima del derby della Mole: 17 ultras granata denunciati, danni al pullman della Juve

TORINO – Prima del derby tra Torino e Juventus – partita che si è chiusa con un pareggio – si sono verificate tensioni tra tifoserie avversarie.

La Digos di Torino, infatti, ha scoperto alcuni ultras granata armati di manganelli telescopici, mazze da baseball e catene, pronti a scontrarsi con i rivali. Per questo, diciassette di loro sono stati identificati e denunciati. Di questi, già sedici erano stati colpiti da diffida ancora in atto per fatti violenti.

Secondo quanto riportato da Rai News, gli ultras volevano raggiungere i tifosi bianconeri che stavano arrivando in corteo allo stadio Olimpico Grande Torino. Corteo che è stato deviato nel suo percorso dalla polizia proprio per evitare contatti. Qualche danno, seppur lieve, anche per il pullman della Juventus, colpito dal lancio di oggetti.

Solo qualche giorno fa, bombe carta, manganelli, spranghe e gas urticante sono stati sequestrati dalla Digos che ha perquisito e chiuso le sedi dei gruppi ultras delle due squadre: 23 le persone indagate e accusate di rissa, travisamento e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Immagine di repertorio

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese