Giovane di Galliate travolto da un treno alla stazione di Vercelli

VERCELLI – Un giovane di Galliate è stato travolto nella serata di ieri, domenica 12 gennaio nei pressi della banchina della stazione di Vercelli da un treno regionale della Linea Torino-Milano diretto verso il capoluogo lombardo.

Sul posto sono intervenuti le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Abbastanza certo si tratti di un gesto volontario anche se l’autorità giudiziaria sta ancora indagando sulla dinamica.

I treni regionali diretti a Milano hanno subito ritardi fino a 60 minuti, dato che per gli accertamenti la linea è stata bloccata dalle 20:50 alle 23. La direzione Milano-Torino invece è rimasta aperta.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese