Lavori alla stazione Metro Lingotto: possibili disagi con bus sostitutivi pronti

TORINO – Proseguono le attività di migrazione al nuovo sistema di segnalamento CBTC (Communication-Based Train Control) sulla linea metropolitana di Torino. Infra.To, la società responsabile della gestione e manutenzione della rete, ha annunciato che i lavori notturni interesseranno la stazione Lingotto durante il mese di gennaio.

Le operazioni verranno svolte da più squadre in contemporanea e saranno completate nell’arco di cinque notti, secondo il seguente calendario:

tra il 13 e il 14 gennaio

tra il 21 e il 22 gennaio

tra il 26 e il 27 gennaio

tra il 27 e il 28 gennaio

tra il 30 e il 31 gennaio

Le attività si svolgeranno prevalentemente secondo programma e non dovrebbero comportare ripercussioni per i passeggeri. Tuttavia, data la complessità tecnica dei lavori, Infra.To ha previsto un piano di emergenza per garantire il servizio in caso di difficoltà.

Nel caso in cui problemi tecnici dovessero ritardare l’avvio del servizio nella tratta interessata, GTT attiverà un servizio sostitutivo di superficie con autobus, pronto a intervenire per limitare i disagi.

Se dovessero verificarsi difficoltà specifiche presso la stazione Lingotto, il servizio della metropolitana sarà garantito tra le stazioni Fermi e Porta Nuova, mentre il collegamento tra Porta Nuova e Bengasi sarà coperto da autobus sostitutivi.

Infra.To conferma il proprio impegno per completare questa fase di aggiornamento tecnologico, essenziale per migliorare l’efficienza e la sicurezza del sistema metropolitano torinese.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese