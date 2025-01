Babbo Natale ha scritto una lettera ai bambini di Acqui Terme

ACQUI TERME – Sono 350 i bambini di Acqui Terme che, guidati dai ragazzi dello YEPP, hanno scritto una letterina a Babbo Natale. A sorpresa però Babbo Natale ha risposto inviando una missiva allo Yeep, che ora vi proponiamo perchè possa raggiungere tutti i bambini di Acqui.

La lettera di Babbo natale ai bambini di Acqui Terme

Cari bambini acquesi*,

Ho ricevuto e letto tutte le vostre bellissime lettere, spero di aver accontentato ognuno di voi e di aver reso felice e magico il vostro Natale. Quest’anno ho avuto tanto da fare perché come probabilmente vi è capitato di sentire nei discorsi dei grandi, ci sono situazioni nel mondo in cui la mia magia è più richiesta che mai. Purtroppo, ci sono tanti bambini che quest’anno non passeranno un felice Natale come il vostro e per me è stato difficile poterli raggiungere perché non sempre ho trovato una casa calda e accogliente e un camino da cui scendere per lasciare dei doni.

Vi scrivo questo perché in tante delle vostre lettere ho letto che mi avete chiesto di portare un po’ di regali anche a quei bambini che in questo anno, per via delle guerre, hanno perso qualcosa di molto più caro rispetto a un semplice dono. Spero di aver fatto il possibile per potere accontentare tutti, mi avete stupito con le tante richieste di doni, non solo per voi, ma anche per quei bambini che apparentemente sono lontano da voi.

Sono orgoglioso perché avete reso magico il mio lavoro e mi fate sperare che il futuro, che voi rappresentate, possa essere migliore del presente.

Vi do un grande abbraccio.

Babbo Natale

*Abir, Adelaide, Adele, Agnese, Alessandra, Alessandro, Alessia, Alice, Alida, Alima, Alma, Amatf, Amedeo, Anas, Andrea, Angelica, Anita, Anna, Annie, Arianna, Asia, Atena, Aurora, Azzurra, Beatrice, Bianca, Bruna, Camilla, Caterina, Cecilia, Celeste, Chiara, Chicco, Chloe, Clara, Claudio, Cloe, Cristina, Dalia, Damiano, Daniel, Daniele, Daria, Davide, Diego, Dominic, Dorian, Dustin, Dylan, Edoardo, Elena, Eleonora, Elisa, Emma, Eporof, Eros, Eyad, Fabio, Fabrizio, Fatima, Federico, Filippo, Flavio, Flindi, Francesca, Francesco, Gabriel, Gabriele, Gaia, Giacomo, Gilda, Ginevra, Giorgia, Giorgio, Giovanni, Giulia, Giulio, Greta, Hana, Hani, Iacopo, Ines, Irina, Isabella, Jaber, Jad, Jasmine, Jihan, Joey, Krassi, Lara, Laura, Lavinia, Leonardo, Lia, Lilia, Lisa, Lorenzo, Luca, Lucrezia, Ludovica, Luis, Luna, Maddalena, Maia, Margherita, Martina, Martino, Matias, Matilde, Matteo, Matthias, Mattia, Maurizio, Melissa, Mia, Michele, Miki, Miryam, Morgana, Nathan, Nichi, Nicole, Nicolò, Olivia, Osah, Oscar, Paride, Petra, Piercarlo, Pietro, Rachele, Raffaele, Riccardo, Rita, Saden, Safouan, Samuele, Sandro, Santiago, Sara, Sasha, Seba, Selvaggia, Silvia, Simone, Sofia, Sophia, Souish, Stella, Tea, Teresa, Thayse, Thonova, Tommaso, Ugo, Umberto, Valentina, Valeria, Viola, Vittoria, Wassima, Wiam, Zoe, Zury.

Cos’è lo Yepp di Acqui Terme

Il sito YEPP Acqui Terme nasce nel 2022 dal desiderio del Comune di Acqui Terme e dell’ASCA (Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dell’Acquese) di avviare un percorso strutturato per promuovere il protagonismo giovanile sul territorio, dopo alcune esperienze realizzate per i giovani sia formali che informali.

Il gruppo di giovani coinvolti nel progetto è di età compresa tra i 15 e i 25 anni e ha deciso di impegnarsi per un cambiamento nella propria comunità a partire dalle tematiche che gli stanno più a cuore.

Punto di partenza della prima progettazione partecipata dei giovani di YEPP Acqui Terme sono stati i dati rilevati dall’analisi di contesto realizzata all’avvio del percorso. Le interviste, i questionari e i focus group hanno messo in evidenza i punti di forza e le criticità del territorio e alcune tematiche di maggior interesse per i giovani.

Tra queste un posto importante è stato riservato al tema dei luoghi di aggregazione per il tempo libero. Grazie ai locali messi a disposizione dal Comune di Acqui terme i giovani hanno allestito un centro giovani e hanno aperto un’aula studio.

Altro tema d’interesse dei giovani riguarda la proposta di attività culturali in ambito artistico ed espressivo. Da qui l’idea di proporre workshop di fotografia, pittura e digital art all’interno del centro giovani.

Anche il benessere psico fisico dei coetanei è al centro dell’azione del gruppo che ha deciso di sensibilizzare e informare gli adolescenti del territorio su tematiche inerenti l’educazione sessuale e sentimentale e la salute mentale con l’obiettivo di favorire un maggiore benessere psico-fisico.

Infine, il confronto tra gli stessi giovani ha fatto emergere preoccupazione per il futuro lavorativo legato in particolare al comparto turistico e alla questione Terme. Da qui la volontà del gruppo di portare all’attenzione della comunità adulta e dei giovani il tema della chiusura di spazi che fanno parte della proprietà delle Terme che un tempo erano a disposizione della comunità (terme, piscine, aree verdi).

