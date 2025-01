Incidente sulla A5 in direzione Ivrea, un ferito e traffico rallentato

IVREA – Un’auto si è schiantata contro il guard rail sulla A5 in direzione Ivrea. L’impatto è avvenuto intorno alle 15 di oggi (giovedì 16) al km 15+400 in direzione Ivrea e non risultano esserci altre vetture coinvolte, oltre a quella su cui viaggiava l’automobilista che ha perso il controllo dell’auto ed è rimasto ferito. Il traffico della tratta è rallentato.

