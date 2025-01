Confermato lo sciopero dei treni nazionale per questo weekend

TORINO – Dalle 21 di sabato 25 gennaio fino alle 20:59 di domenica 26, il servizio ferroviario in tutta Italia sarà interessato da uno sciopero nazionale indetto dai sindacati SGB, CUB Trasporti e USB Lavoro Privato.

La protesta coinvolgerà Trenitalia, Italo e Trenord, con il rischio di bloccare gran parte della rete ferroviaria e creare notevoli disagi ai viaggiatori.

Le motivazioni dello sciopero ruotano attorno a due principali rivendicazioni: il miglioramento delle condizioni lavorative e un aumento delle retribuzioni.

L’agitazione non riguarderà solo macchinisti e capitreno, ma anche il personale addetto alle sale circolazione di RFI e Trenitalia, oltre a quello della manutenzione, mettendo in difficoltà l’intero sistema ferroviario. Poiché lo sciopero cade nel fine settimana, non saranno attive le consuete fasce di garanzia previste nei giorni feriali.

Ulteriori informazioni sono disponibili tramite l’app Trenitalia, la sezione “Infomobilità”, il numero verde 800 89 20 21, oppure rivolgendosi alle biglietterie e al personale di assistenza nelle stazioni.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese