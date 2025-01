E’ morto Umberto Ciancetta anima della Protezione Civile di Torino e Piemonte

TORINO – E’ morto a 91 anni Umberto Ciancetta, Presidente Onorario del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Torino e per tantissimi anni punto di riferimento delle attività della Protezione Civile e del volontariato a Torino e in Piemonte, e di attività di soccorso in molte nazioni anche fuori Italia.

Per anni aveva presieduto il Coordinamento delle associazioni di protezione civile della Città metropolitana di Torino che aveva promosso e creato, supportando le maggiori attività di soccorso svolte in Regione Piemonte negli anni , presiedendo anche la protezione civile dell’area metropolitana di Torino.

