Muore a 84 anni Denis Law, pallone d’oro che ha militato nel Torino

TORINO – Muore all’età di 84 anni Denis Law, giocatore scozzese che militò nel Torino durante il campionato ’61-’62. Con 27 presenze e 10 gol, lasciò il segno nei granata. L’anno dopo si trasferì al Manchester United e con George Best e Bobby Charlton formò il tridente d’attacco leggendario.

Nel 1964 vinse il pallone d’oro, passando alla storia come l’unico giocatore che ha militato nel Toro ad averlo ricevuto. I figli annunciano con queste parole la sua dipartita: “È con il cuore pesante che vi diciamo che nostro padre Denis Law è deceduto a 84 anni. Ha combattuto una dura battaglia ma finalmente ora è in pace. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al suo benessere e cura, in passato e di recente. Sappiamo quanto le persone lo hanno sostenuto e amato e questo amore è sempre stato apprezzato e ha fatto la differenza”.

Anche il Torino si è unito alle condoglianze ricordando in un tweet il suo ex giocatore.

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club ricordano con commozione e affetto Denis Law, ex calciatore granata nella stagione 1961/62, fuoriclasse assoluto, Pallone d’Oro nel 1964. Una figura iconica nella Storia Granata: indimenticabile la giornata vissuta… pic.twitter.com/862QHxkYdd — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 17, 2025

