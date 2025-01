Ecco i migliori quartieri di Torino in cui vivere, secondo l’Intelligenza Artificiale

TORINO – Scegliere dove comprare casa, specie di questi tempi, può essere una vera e propria sfida.

In una grande città come Torino, poi, la scelta del quartiere può essere fondamentale per quel che riguarda i servizi, i costi e la qualità della vita.

Abbiamo quindi deciso di chiedere all’intelligenza artificiale i tre migliori quartieri in cui vivere a torino.

I criteri da tenere conto sono semplici: costi delle case in base al reddito medio, numero di aree verdi, disponibilità di mezzi di trasporto pubblici e disponibilità di servizi come scuole, ospedali e parco giochi.

Ecco che cosa ne è uscito fuori:

Al primo posto abbiamo Santa Rita.

Questo quartiere è particolarmente amato dalle famiglie per la sua tranquillità, la presenza di numerose scuole, negozi e il Parco Ruffini, uno dei più grandi e apprezzati della città. È ben collegato da linee di autobus e tram, rendendolo una scelta pratica per chi lavora o studia.

Secondo gradino del podio va a San Donato – Campidoglio.

Un quartiere in crescita, caratterizzato da prezzi degli immobili più contenuti rispetto alla media cittadina. La vicinanza a Porta Susa garantisce ottimi collegamenti con il resto di Torino e oltre, mentre il Parco Dora offre spazi verdi moderni e ben curati. La presenza di mercati e aree culturali lo rende ideale per giovani professionisti e famiglie.

Terzo posto va invece a Vanchiglietta.

Questo quartiere si distingue per la sua posizione strategica: vicino al centro città e alle rive del Po. È perfetto per chi cerca un ambiente vivace, ricco di locali, ristoranti e attività culturali, ma senza rinunciare alla tranquillità. Il Parco Colletta e le passeggiate lungo il fiume completano il quadro di una zona equilibrata e piacevole, con prezzi degli immobili variabili ma competitivi.

A vincere sono dunque i quartieri che non sono né periferici né centrali. Rimangono fuori quartieri storici come il centro, troppo caro, o scollegati come Mirafiori.

