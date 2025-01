Torino, lavori alla linea 4 del tram in corso Unione Sovietica: ecco per quanto dureranno

TORINO – I lavori per il rinnovo dei binari in corso Unione Sovietica continueranno per due mesi.

Al termine, la linea 4 riprenderà il servizio regolare come tram, da Falchera a Mirafiori Sud, e il servizio navetta verrà interrotto.

Durante una riunione della commissione viabilità in Circoscrizione 2, i tecnici del GTT hanno confermato che i lavori stanno procedendo secondo i tempi previsti.

Gli interventi includono il rinnovo dei binari e la modifica delle banchine di fermata, nel tratto tra piazzale San Gabriele da Gorizia e via San Marino.

I tram attualmente terminano la corsa all’angolo tra corso Unione Sovietica e via Filadelfia. Per garantire il servizio, sono attivi bus sostitutivi (linea 4N), che collegano strada del Drosso a via Sacchi, all’incrocio con corso Vittorio Emanuele II.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese