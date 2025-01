Sei intossicati dal monossido di carbonio a Dronero: il più grave alle Molinette

DRONERO – Nella notte scorsa, intorno alle 23:30 è arrivato l’allarme da un casa rurale in via Pratavecchia a Dronero. Sei persone extracomunitarie che affittano la casa in comune si sono sentiti male. Il più grave dei sei è stato trasportato in codice giallo in elicottero all’ospedale Molinette di Torino. Gli altri cinque non sono gravi (codice verde).

Dai primi accertamenti, sembra che il monossido provenisse da una stufa, forse malfunzionante o alimentata con materiale non adatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo e Dronero che dovranno accertare le cause dell’intossicazione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese