Marta Bassino non ha gareggiato nel Gigante di Kronplatz: colpa dell’influenza

CUNEO – Oggi (martedì 21 gennaio) Marta Bassino non ha partecipato alla gara di Gigante di Kronplatz. L’atleta cuneese non è scesa in pista al cancelletto di partenza per via dell’influenza. Ad annunciarlo è la Federazione Italiana sport Invernali:

non ha invece preso parte alla gara Marta Bassino, per il protrarsi di una sindrome influenzale

A saltare la gara per lo stesso motivo è stata anche Katharina Liensberger, campionessa austriaca. Per Bassino la sfortunata gara di oggi si aggiunge alla mancata tappa di Sankt Anton e all’errore commesso nel super G di Cortina della settimana scorsa, dove ha saltato una porta e ha rinunciato a terminare la gara.

