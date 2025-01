Ragazzo di 18 anni accoltellato in centro a Torino

TORINO – Un’accesa lite tra due giovani, scaturita da futili motivi, ha avuto un tragico epilogo a metà della notte tra sabato e domenica in in via Po a Torino. Un diciottenne è stato infatti gravemente ferito con un coltello allo stomaco.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 2:30, quando i militari della Compagnia San Carlo sono stati allertati per il ferimento da arma da taglio. Giunti sul posto, in prossimità di una caffetteria, hanno trovato il giovane steso a terra, privo di sensi ma ancora in vita. Immediatamente soccorso da un’equipe medica, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale, dove è stato diagnosticato un trauma addominale grave, con una prognosi iniziale di 30 giorni. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

I testimoni oculari

Due testimoni oculari, presenti durante l’aggressione, hanno fornito agli inquirenti informazioni cruciali per ricostruire l’accaduto. I due hanno confermato che la rissa era esplosa per motivi banali, ma si sono poi concentrati sull’identificazione dell’aggressore, descrivendo il giovane con grande precisione.

Grazie alla descrizione, le forze dell’ordine sono riuscite a individuare l’autore dell’aggressione poco dopo in piazza Santa Giulia. Si tratta di un ventenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, che non ha opposto resistenza all’arresto. Durante l’interrogatorio, il giovane ha indicato il luogo dove aveva nascosto il coltello: un’arma da taglio di 11 centimetri, ancora intrisa di sangue, recuperata sotto un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate e trasportato al carcere di Torino in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.

