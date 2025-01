Il video dell’incredibile colpo di Lorenzo Sonego agli Australian Open contro Shelton

MELBOURNE – Un minuto di applausi per Lorenzo Sonego che nel primo set del quarto di finale degli Australian Open contro Ben Shelton ha realizzato un colpo che sta diventando virale in tutto il mondo.

In uno scambio con il suo servizio il tennista torinese ha realizzato un punto con unA voleè in tuffo di rovescio in cui la palla ha rimbalzato nel campo dell’avversario per poi ritornare per l’effetto nel campo dell’italiano, rendendo di fatto impossibile una risposta dell’avversario e conquistando uno dei punti più incredibili del torneo ATP annullando la palla break.

Per Lorenzo Sonego la standing ovation del campo australiano, i complimenti ammirati dell’avversario, la nomina a colpo del torneo e il commento del telecronista degli AO: “What a piece of tennis artistry”. Il gran colpo non ha però permesso a Sonego di superare Shelton, che l’ha sconfitto in un match comunque molto bello.

