Gli studenti manifestano in via Po mentre in piazza Castello c’è la cerimonia di chiusura dei FISU Games

TORINO – Un gruppo di studenti, circa una cinquantina, si è radunata in via Po angolo piazza Castello mentre in piazzetta Reale si sta svolgendo la cerimonia di chiusura dei FISU Games 2025. Gli universitari di Torino rivendicano di essere ascoltati da Edisu riguardo Borse di Studio, Mensa e Residenze Universitarie. Al grido di Diritti e Democrazia, i manifestanti hanno acceso dei fumogeni e incendiato dei cartoni, ma sul loro percorso si sono barricate le camionette di polizia e carabinieri, in forze al sistema di sicurezza intorno a piazza Castello proprio per la cerimonia di chiusura dei FISU Games di Torino.

