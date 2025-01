Gerla 1927 acquisisce anche il bar Dezzutto in Cit Turin a Torino

TORINO – Torino si arricchisce di un nuovo capitolo nella storia della ristorazione cittadina. Il gruppo Gerla 1927, già noto per la sua presenza nei settori della caffetteria, pasticceria e ristorazione di alta qualità, ha acquisito lo storico bar Dezzutto, situato in via Duchessa Jolanda 23, nel cuore del quartiere Cit Turin.

Fondato nel 1958, il bar Dezzutto è stato per decenni un punto di riferimento per gli abitanti della zona, riconosciuto per la qualità della sua offerta e per l’atmosfera autenticamente sabauda che vi si respirava. Questa nuova acquisizione segna un passo significativo per Gerla 1927, che negli ultimi anni ha intrapreso un percorso di espansione mirato a valorizzare luoghi iconici della tradizione torinese.

Negli ultimi tre anni, infatti, il gruppo ha già riportato in auge locali storici come La Pista, l’iconico ristorante sul tetto del Lingotto, e il celebre Platti, simbolo dell’eccellenza nella caffetteria torinese. Più recentemente, Gerla ha rilevato il centralissimo Caffè Norman, locale dalla forte valenza storica per la città, dove venne fondato il Torino Calcio.

“Il nostro obiettivo resta quello con cui siamo nati novant’anni fa: consolidare la nostra expertise nel settore dell’alta caffetteria, un elemento distintivo di Torino,” spiega Roberto Munnia, presidente di Gerla 1927. “Con tre insegne storiche così radicate nel tessuto cittadino, oltre ai locali che già portano il nostro marchio, puntiamo a diventare un punto di riferimento nel segmento dei bar d’eccellenza. Un settore in cui crediamo fortemente e dove riteniamo di poter fare la differenza.”

Il progetto di Gerla non si limita alla caffetteria. Il gruppo ha infatti ampliato il proprio raggio d’azione abbracciando il settore della ristorazione e dell’hospitality di alto livello, con un piano di sviluppo chiaro e ambizioso. “Vogliamo continuare a crescere, forti dei risultati e del successo ottenuto,” aggiunge Munnia. “Lo faremo ridando lustro a quelle insegne che hanno segnato la storia della città nel nostro settore.”

Con l’acquisizione del bar Dezzutto, il gruppo Gerla 1927 conferma quindi la sua attenzione verso la tradizione torinese, proiettandola in una dimensione contemporanea e competitiva nel panorama della ristorazione di qualità.

