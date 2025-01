Verbania: spezzatino con lassativo servito alla tavolata di polizia e politici locali

VERBANIA – Un fatto doloso e non un’intossicazione alimentare quello che è accaduto a 28 persone su 35 della tavolata di polizia municipale e politici locali che stavano festeggiando il patrono San Sebastiano. Le indagini della polizia hanno accertato che è stato messo del lassativo nello spezzatino con purea al ristorante la “Gattabuia” gestito da una cooperativa che impiega soggetti svantaggiati e detenuti del carcere di Pallanza.

Solo la tavolata di vigili urbani in servizio e in pensione e di assessori e sindaci del Vco e Novarese si è sentita male. Poi l’ispezione in cucina dove su un davanzale sono state rinvenute due boccette semivuote di due farmaci lassativi, da qui i sintomi di coloro che hanno mangiato lo spezzatino simili a quelli di un’intossicazione alimentare. Dalle indagini dei Nas si passa alla querela.

“Sono veramente dispiaciuto – spiega il comandante della polizia locale di Verbania, Andrea Cabassa – Non è stata una goliardata: si deve riflettere prima di rischiare di fare del male a qualcuno. Al tavolo c’erano anche persone fragili, avanti con l’età e con problemi di salute”.

Solidarietà agli agenti anche da parte della Regione Piemonte, dall’assessore alla polizia locale, Enrico Bussalino.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese