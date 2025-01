E’ di Cuneo e sta per trasferirsi a Torino la migliore escort trans d’Italia

TORINO – Si chiama Mel, è brasiliana, vive a Cuneo ma sta per trasferirsi a Torino. E’ lei la migliore escort trans d’Italia secondo le recensioni dei clienti del sito Escort Advisor, probabilmente il sito guida per le recensioni di escort in Europa.

“Sono escort da più di 10 anni. – racconta Mel -La gente pensa che nel mio lavoro la cosa più difficile sia fare sesso con uno sconosciuto, ma in realtà è gestire personalità e carattere diversi. In questi anni ho visto davvero di tutto, mi hanno chiesto di mettere un pannolino e di schiacciare un insetto mentre mi guardavano”.

“Al telefono rispondo a chiunque, – continua – ma non ricevo tutti perché dopo tanti anni di lavoro capisco subito la tipologia della persona che mi sta chiamando. Ricevo molto spesso coppie. Mi è successo di ospitarne una perché lui voleva fare una sorpresa alla sua ragazza, sapendo che a lei sarebbe piaciuto. Infatti, la richiesta più gettonata è fare sesso con la Lei di coppia”.

Nella classifica delle prime 10 escort trans d’Italia troviamo anche Letizia (5) e Roberta (10), di Torino e Taissi (7) di Alessandria.

