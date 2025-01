Una mappa per capire dove sono le nuove “zone rosse” volute dalla Prefettura di Torino

TORINO – Dal 27 gennaio al 30 aprile chi si troverà in alcune aree di Torino e verrà segnalato dalle forze dell’ordine perchè ha atteggiamenti aggressivi, potrà essere allontanato dalle suddette aree per 48 ore. A deciderlo è stata la Prefettura di Torino, insieme al sindaco Lo Russo, la Questura, i Carabinieri e la Guardia di Finanza; il provvedimento è un effetto della cosiddetta “direttiva Piantedosi”, pubblicata a dicembre scorso, che voleva individuare aree delle città in cui “vietare la presenza di soggetti pericolosi con precedenti penali e poterne quindi disporre l’allontanamento”. Sui giornali, queste aree sono state chiamate “zone rosse”.

Questa mappa creata da Quotidiano Piemontese può aiutare a capire dove sono a Torino e quali vie comprendono:

L'obiettivo del prefetto con questa ordinanza è "mettere a disposizione degli operatori di polizia uno strumento che si aggiungerà per tre mesi e in alcune aree ben delineate a quelli già impiegati, garantendo una ancor più efficace e stringente risposta a situazioni che presentano maggiori criticità per la sicurezza".

In alcune delle zone indicate dal documento, Cafagna aveva già schierato i militari, seguendo la scia dell'operazione "Strade Sicure" (prorogata fino al 2027). A Torino i militari erano presenti soprattutto in Barriera di Milano e Aurora.

