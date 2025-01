Sta cercando un tassista di Torino per ringraziarlo e donargli un cappellino firmato dal presidente del Napoli, l’appello sui social

TORINO – E’ una di quelle storie curiose, dolci, che dimostrano umanità e affetto e per questo ci auguriamo che possa avere una conclusione positiva. Tutto nasce sul gruppo facebook “Noi di Torino che…”, dove una donna ha lanciato un appello: sta cercando un tassista di Torino.

“Sto cercando un taxista di Torino sfegatato tifoso del Napoli – scrive – (sapeva tutti i nomi dei giocatori a memoria) nato a Torino ma da genitori del sud. Io e mio padre facemmo una corsa diurna con lui dalla Gran Madre di Dio sino allo Juventus Stadium”.

La richiesta è curiosa ma non particolarmente significativa, eppure attira le persone che compongono il gruppo, che commentano, chiedono dettagli e suggeriscono come muoversi, coinvolgendo altre persone.

Nei commenti arriva così la spiegazione più dettagliata della signora Antonella: “Non è in realtà una questione amorosa, – spiega – in visita a Torino presi il suo taxi presso la Gran Madre di Dio, chiedendo di portare me e mio padre allo Juventus Stadium controvoglia poiché era per accontentare mio padre, che nato a Roma ma avendo vissuto la sua infanzia a Torino era un grande tifoso della Juve al contrario di me nata e vissuta a Napoli”.

“Questo taxista molto simpatico – continua la spiegazione – mi disse che anche lui era del Napoli pur essendo nato e cresciuto sotto la Mole, e sciorinò alla perfezione tutte le formazioni della squadra da Maradona in poi, addirittura avrebbe voluto invitarci a cena dalla madre per continuare a parlare del Napoli e del Sud a lui molto caro date le sue origini. Nel corso del tempo sono riuscita a farmi firmare un cappellino dal presidente De Laurentis e vorrei regalarglielo per ringraziarlo della sua disponibilità e inaspettato amore sfegatato per la mia squadra”.

La ricerca ha quindi un obiettivo preciso e molto apprezzabile: un dono, che presumibilmente sarà molto gradito, per ringraziare un taxista della sua gentilezza e disponibilità. Non è una storia da raccontare?

Se siete in grado di dare una mano potete scrivercelo nei commenti all’articolo o mandarci una mail a redazione@quotidianopiemontese.it

