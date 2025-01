A Napoli arriva la prima sconfitta per la Juve in campionato

NAPOLI – Arriva la prima sconfitta in Campionato per la Juventus ed arriva al San Paolo di Napoli. Inutile il primo gol del nuovo arrivo Kolo Muanì.

Partita dai due volti. Nel primo tempo la Juve è compatta, gestisce il gioco e tira due volte in porta contro gli zero tiri del Napoli. La seconda volta è quella buona, al 43′ arriva il gol di Kolo Muani, l’atteso nuovo acquisto che segna all’esordio con una girata da uomo d’area.

Nella ripresa però il vento cambia. Il Napoli attacca e la Juve non trova più gli spazi per le ripartenze. Prima è Di Gregorio a salvare sulla linea un colpo di testa di Lukaku, poi al 56′ arriva il pareggio di Anguissà, dopo un errore a centro campo di Cambiaso.

L’inerzia non cambia e la Juve regala l’ennesimo rigore della stagione, questa volta con Locatelli. Lukaku non sbaglia. Il 2-1 finale è la rpima sconfitta stagionale in campionato per gli uomini di Motta.

