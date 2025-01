Anche a Torino si può pagare il biglietto del bus con l’app Telepass

TORINO – Telepass, leader italiano nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata, amplia la propria offerta includendo l’acquisto dei biglietti per il trasporto pubblico di Torino direttamente tramite l’App Telepass. La novità è resa possibile grazie a URBI, società del Gruppo Telepass che funge da service integrator, integrando i servizi del Gruppo Torinese Trasporti (GTT) nell’ecosistema Telepass secondo il modello del Mobility-as-a-Service (MaaS).

Questo progetto si inserisce nella sperimentazione nazionale Maas4Italy, attiva in città come Milano, Roma, Firenze, Bari e altre regioni italiane, con l’obiettivo di rendere i servizi di mobilità più accessibili e sostenibili. Grazie all’integrazione torinese, Telepass consolida il proprio impegno nell’offrire soluzioni su misura per una mobilità più fluida e attenta all’ambiente.

“La nostra missione è semplificare gli spostamenti urbani, rendendoli più accessibili e sostenibili. Con partner strategici come il Gruppo Torinese Trasporti, lavoriamo per costruire un sistema di mobilità integrata che risponda alle esigenze di una città moderna e dinamica,” commenta Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass.

Questo servizio va a rafforzare l’offerta già disponibile per altre città italiane, tra cui Milano, Roma, Venezia e Napoli. L’azienda mira a estendere la propria capillarità geografica, collaborando con le amministrazioni locali per migliorare l’esperienza di viaggio in tutto il Paese.

Per utilizzare il servizio, è necessario sottoscrivere l’offerta Telepass Plus o Telepass Pay X, scaricare l’app (disponibile per iOS e Android) e selezionare l’icona del trasporto pubblico per acquistare il biglietto singolo o giornaliero. L’opzione è disponibile anche sull’App URBI.

Con questa nuova funzione, Telepass continua a promuovere una mobilità più integrata, semplificando la vita quotidiana di cittadini e turisti nel capoluogo piemontese.

