BYD cerca fornitori italiani, il consulente è un ex-Fiat Chrysler: opportunità anche per Torino

TORINO – BYD, azienda cinese di auto elettriche sbarca in Italia alla ricerca di fornitori di componentistica per i suoi due stabilimenti in Ungheria e Turchia. L’incarico è assegnato ad Alfredo Altavilla, Special Advisor per l’Europa di BYD, già ex Fiat Chrysler, in cui ricopriva il ruolo di responsabile del Business Development.

L’ex braccio destro di Sergio Marchionne ha già fissato degli appuntamenti per il 20 e 21 febbraio con aziende del torinese specializzate in componentistica. L’obiettivo dell’azienda di Shenzhen BYD, acronimo di Build Your Dreams, è di diventare un produttore europeo di macchine elettriche e non solo venderle nel mercato europeo ed è alla ricerca di componenti di qualità “Made in Italy”. Un’occasione da non perdere per le aziende del torinese, tanto che la lista di chi vuole incontrare Altavilla è lunga e gli appuntamenti potranno protrarsi anche il 22 di febbraio.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese