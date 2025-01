Torino, a Casa Gianduja l’8 febbraio debutterà lo spettacolo “Gianduja al circo delle marionette”

TORINO – L’appuntamento è per l’8 febbraio 2025. A Casa Gianduja, in via Pettinati 10, debutterà il nuovo spettacolo firmato da Augusto Grilli, fondatore della compagnia nel 1978, dal titolo “Gianduja al circo delle marionette”. Così, dopo il successo riscosso con la loro partecipazione all’allestimento scenico e registico dell’Elisir d’Amore al Teatro Regio di Torino, le marionette della compagnia Grilli sono pronte a incantare nuovamente il pubblico.

Un viaggio magico e sorprendente attende gli spettatori: marionette di fine Ottocento prenderanno vita per regalare numeri circensi incredibili, con la guida di un presentatore d’eccezione, il mitico Gianduja, simbolo della tradizione teatrale piemontese. Lo spettacolo, che unisce arte, storia e intrattenimento, sarà in scena fino al 16 febbraio, con repliche giornaliere alle ore 17.00.

L’evento rappresenta un’occasione unica per ammirare l’eccellenza artigianale e artistica delle marionette Grilli, che continuano a tramandare una tradizione secolare, rinnovandola con creatività e passione.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese