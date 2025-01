Torino: incendio in un palazzo, 15 persone evacuate e due in ospedale

TORINO – Un incendio si è sviluppato, nella notte, nelle cantine di un palazzo di via Stradella. Secondo quanto si apprende, le fiamme potrebbero essere partite da un corto circuito; il fumo si è subito propagato per le scale.

Quindici persone sono state evacuate, due sono state trasportate in ospedale a causa dell’inalazione del fumo, ma non risultato in pericolo di vita. Purtroppo otto degli evacuati non hanno potuto far ritorno nelle proprie abitazioni, dichiarate temporaneamente inagibili, e hanno dovuto trovare un’altra sistemazione.

Sul luogo dell’incendio, oltre al personale sanitario, sono intervenuti subito i vigili del fuoco dal distaccamento Centrale di corso Regina Margherita che hanno domato le fiamme. Presente anche la polizia locale per i rilievi del caso.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese