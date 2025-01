Intossicazione da monossido di carbonio a Biella: famiglia salva grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi

BIELLA – Nella notte scorsa, un intervento tempestivo dei vigili del fuoco e di un’équipe del 118 ha evitato conseguenze più gravi per una famiglia di Biella, composta da padre, madre e figlio, intossicati dal monossido di carbonio nella loro abitazione di via Serralunga. L’allerta è scattata poco prima delle due di notte, quando i sintomi di intossicazione hanno spinto i familiari a chiedere aiuto. Trasportati in ospedale, i tre sono attualmente in condizioni stabili e non necessitano di trasferimenti in centri specializzati, poiché l’intossicazione è stata valutata come leggera.

Le indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente, con particolare attenzione al possibile malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento dell’abitazione.

