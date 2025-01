Smantellato traffico internazionale di cocaina tra Sudamerica e Nord Italia, tra cui Novara

NOVARA – Un’operazione complessa e ben organizzata, che ha messo in luce un vasto traffico internazionale di cocaina, è stata portata a termine dalla polizia, coordinata dalla Dda di Brescia. L’operazione, denominata «Icaro», ha svelato un percorso che parte dal Sudamerica, in particolare da Colombia ed Ecuador, per poi approdare in Olanda e Belgio, prima di proseguire verso l’Italia, precisamente a Brescia.

Le indagini hanno rivelato un traffico sofisticato, con cocaina trasportata via nave e poi trasferita su camion in anonimi magazzini italiani, da dove il narcotico veniva venduto all’ingrosso e al dettaglio in diverse province del Nord, tra cui Novara. Il clan Cela, uno dei gruppi albanesi più influenti in Europa, risulta essere al vertice di questa operazione criminale.

Nel corso dell’inchiesta, sono stati identificati 40 indagati, con 11 misure di custodia cautelare in carcere emesse, tra cui un quarantenne di Novara, sottoposto anche a perquisizione domiciliare. Altre operazioni hanno avuto luogo a Brescia, Milano e Verona, e in Spagna, dove è stato rintracciato un esponente del clan, pronto a partire per la Colombia.

Le indagini, iniziate nel 2020 a seguito di un arresto legato a un’attività di spaccio nei locali notturni della sponda lombarda del lago di Garda, hanno permesso di ricostruire una rete di narcotrafficanti che si estendeva anche in Piemonte. Il sequestro più significativo dell’operazione si è verificato nel novembre 2021, con il recupero di 350 chilogrammi di cocaina.

La rete di spaccio operava attraverso l’uso di telefoni criptati, con sedici dispositivi sequestrati durante i controlli. I capi del gruppo, per consolidare i loro accordi con i fornitori, si recavano regolarmente in Colombia, Ecuador e negli Emirati Arabi Uniti, dove risiedono noti trafficanti albanesi.

