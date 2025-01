Incidente stradale a Volvera: auto a gas in fiamme, nessun ferito

VOLVERA – Questa mattina, poco dopo le 8:30, si è verificato un incidente stradale sulla provinciale 6 di Volvera, nei pressi del deposito dei mezzi del corriere Arcese. Un’auto alimentata a gas è stata tamponata all’altezza di un semaforo, dando vita a una scena di grande preoccupazione quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere i veicoli coinvolti.

Fortunatamente, gli occupanti delle due auto sono riusciti a uscire in tempo dai veicoli, evitando conseguenze gravi. I vigili del fuoco di Rivalta e una squadra della centrale di Torino sono prontamente intervenuti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

La rapidità dell’intervento ha permesso di contenere i danni e garantire la sicurezza degli automobilisti nella zona.

Resta ora da valutare il danno ai veicoli e le eventuali ripercussioni sul traffico nella zona.

