Juve sconfitta dal Benfica in Champions, fischi allo Stadium

TORINO – La Juve non c’è proprio ed esce sconfitta anche dall’ultimo turno del girone iniziale di Champions. 0-2 in casa col Benifca e i tifosi perdono la pazienza e fischiano. Ora la corsa in Europa si snoderà su strade molto complicate, a partire dai playoff che saranno contro una tra Milan e PSV Eindhoven, venerdì il sorteggio.

Thiago Motta si affida a Vlahovic ma scende in campo con due soli difensori di ruolo, uno dei quali, Kalulu, si fa male dopo dieci minuti. Al suo posto entra Locatelli e l’unico difensore rimasto in campo rimane Gatti. Capitano di serata è McKennie.

Il Benfica gioca, la Juve no. Ed infatti il Benifca segna, sbito, al 16′ con Pvlidis, la Juve no. La reazione bianconera è troppo leggera. Anche nella ripresa, quando pure i bianconeri giocano ma senza mai essere pericolosi. E così basta un contropiede al 81′ pre il raddoppio di Kocku.

La Juve chiude così 20 e venerdì scoprirà se la sua avversaria sarà il Milan o il PSV. POi, in caso di vittoria, Arsenal o Inter.

Le altre italiane

L’unica ad uscire bene (benissimo) dall’ultima giornata del girone, è l’INter, che stende con una tripletta di Lautaro il Monaco e chiude quarta in classifica. Tutte le altre dovranno passare dai playoff.

L’Atalanta fa 2-2 col Barcellona e chiude nona, il Milan esce sconfitto 2-1 a Zagabria ed è 13ma. Il Bologna, che era già fuori dai giochi, fa 1-1 con lo Sporting e finisce 28ma. Per i rossoblu la Champions finisce oggi.

