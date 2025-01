All’ospedale di Rivoli si possono fare interventi di chirurgia bariatrica per trattare l’obesità grave

RIVOLI – All’Ospedale di Rivoli da ora si possono fare interventi di chirurgia bariatrica, che tratta l’obesità grave. L’attività è diretta e svolta dal reparto di Chirurgia generale e rappresenta un passo avanti perchè fino a pochi mesi fa i pazienti del territorio dovevano rivolgersi ai pochi centri accreditati piemontesi, oppure oltre i confini della Regione Piemonte.

L’obiettivo della chirurgia bariatrica è ridurre il peso corporeo, migliorando la qualità di vita e prevenendo le malattie correlate all’obesità, come il diabete o le malattie cardiovascolari. A oggi, è indicata per pazienti fra i 18 e i 65 anni di età, con IMC (Indice di massa corporea, in inglese BMI, Body Mass Index) maggiore o uguale a 40, oppure a 35 ma che presentino anche almeno una patologia associata all’obesità, e dopo il fallimento di trattamenti non chirurgici.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese