Ecco quali sono le città più trafficate in Italia e dove si classifica Torino

TORINO – Uno studio di Inrix, società specializzata in mobilità, conferma Torino tra le città italiane più congestionate, con una media di 44 ore annue trascorse in coda, che la posizionano al quinto posto in Italia e al 119° nel mondo.

Roma guida la classifica nazionale, seguita da Milano, Palermo e Bergamo.

A livello globale, Istanbul è la città più trafficata, seguita da New York e Londra, con Parigi al sesto posto.

Su 946 città analizzate, oltre la metà ha registrato un aumento dei tempi di percorrenza rispetto al 2023, mentre solo 268 hanno mostrato un leggero miglioramento.

Nonostante la congestione continui a crescere, il ritmo di peggioramento sembra rallentare, suggerendo una possibile stabilizzazione del traffico.

