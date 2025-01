Patrick Hahn, il 30enne prodigio che dirigerà l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai a Torino

TORINO – Patrick Hahn, direttore d’orchestra, pianista e compositore, si esibirà con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai giovedì 30 gennaio all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini”.

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio3 e in streaming sul portale di Rai Cultura, con replica il giorno successivo.

Nato a Graz nel 1995, Hahn è stato assistente di Kirill Petrenko e ha collaborato con orchestre come il Concertgebouw di Amsterdam, la Sinfonica di Bamberg e la Filarmonica di Dresda.

Si dedica anche alla composizione, avendo scritto la sua prima opera nel 2008, e al pianoforte, con esibizioni al Mozarteum di Salisburgo e al Musikverein di Vienna.

Interessato al cabaret musicale e al jazz, ha ottenuto riconoscimenti in festival internazionali, tra cui Chicago e il Jazz Festival dell’Università del Wisconsin-La Crosse.

Il programma della serata è dedicato alla musica russa. Si apre con lo Scherzo n. 2 in mi bemolle maggiore op. 7 di Dmitrij Šostakovič, composto nei primi anni ’20 ed eseguito per la prima volta dall’Orchestra Rai a Torino.

Il brano riflette l’esperienza del compositore che, all’epoca, accompagnava al pianoforte i film muti.

Segue il Concerto n. 2 per violoncello in sol maggiore op. 126, scritto nel 1966 ed eseguito per la prima volta a Mosca da Mstislav Rostropovič.

Il solista della serata sarà Truls Mørk, interprete che ha collaborato con orchestre di fama internazionale come Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker e London Philharmonic Orchestra.

A concludere il concerto sarà Petruška di Igor’ Stravinskij, proposto nella versione del 1947.

Il balletto, scritto per i Ballets Russes di Djagilev e rappresentato per la prima volta a Parigi nel 1911, racconta la storia di una marionetta capace di provare emozioni. Da allora, l’opera è entrata stabilmente nel repertorio sinfonico.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese