Si svolgono nel nordovest italiano i test su strada della nuova attesissima BYD Seagull la competitor elettrica della Panda

Sono in corso nel nord Italia i test su strada della nuova attesissima BYD Seagull , l’utilitaria elettrica vendutissima in Cina, competitor diretto della Panda.

BYD acronimo di Build Your Dreams è la maggiore produttrice mondiale di auto elettriche con base in Cina a Shenzhen, ma con stabilimenti in Ungheria e Turchia il cui Advisor per Europa è Alfredo Altavilla, per 28 anni nel gruppo Fiat, poi FCA che sta cercando nel torinese aziende specializzate in componentistica.

La BYD Seagull potrebbe essere la prima auto del costruttore di Shenzhen prodotta in Europa, all’interno dello stabilimento di Szeged in Ungheria, non soggetta quindi ai dazi imposti da Bruxelles. Fuori dall’Europa la BYD è disponibile all’equivalente di circa 12 mila euro.

A Torino ha anche sede CA Auto Bank, la Ex FCA Bank che si occupa delle soluzioni di finanziamento della rete di concessionari di BYD in Italia e Spagna. La partnership coinvolgerà anche Drivalia, la società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank dato che i modelli della gamma BYD entreranno nella flotta di CarCloud, il primo servizio in Italia di noleggio auto in abbonamento mensile. A capo di CA Auto Bank e Presidente di Drivalia è Giacomo Carelli che a sua volta arriva dal una carriera nel mondo Fiat e FCA. La Seagull misura 3,78 per 1,71 metri, con 1,54 metri in altezza e un passo di 2,5 metri: è quindi poco più grande di una Fiat Panda. L’abitacolo è omologato per quattro persone ed è dotato di uno schermo centrale per l’infotainment da 10”. La Seagull ha un motore da 55 kW (75 CV) e 135 Nm, con trazione anteriore per 130 km/h di velocità massima. A seconda dell’allestimento può avere una batteria litio-ferro-fosfato da 30,08 kWh per 305 km di autonomia o un accumulatore BYD Blade da 38,88 kWh che arriva a 405 km di autonomia. Per quello che riguarda la ricarica con colonnine rapide DC da 40 kW, la Seagull passa dal 30% all’80% in circa 30 minuti. Con una una presa domestica, servono meno di sei ore per una totale ricarica.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese