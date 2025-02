La Famija Turinèisa presenta al Sindaco Gianduja e Giacometta

TORINO – Nel pomeriggio di ieri, alle ore 18:00 presso la Sala delle Congregazioni in piazza Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo si è tenuta l’investitura ufficiale di Gianduja e la presentazione della Giacometta 2025 della Famija Turinèisa.

Come da tradizione, la nomina è avvenuta con atto del Notaio Francesco Piglione: confermati anche per il 2025 l’Avvocato Marco Raiteri per “Gianduja” e la Dottoressa Tina Scavuzzo per “Giacometta”. Al classico appuntamento di lancio del Carnevale anche il gruppo folcloristico “Ij danseur dël Pilon” di Piemonte Cultura che, guidato dal loro presidente Bruno Donna, si è esibito con alcune danze popolari piemontesi. Presente anche l’attore Mario Brusa con alcune poesie in piemontese e il musicista Massimo Tonti.

Anche quest’anno la Famija Turinèisa è stata coinvolta da molte realtà locali e nazionali per le celebrazioni del Carnevale. Gli impegni saranno come sempre numerosi. Il programma prevede, tra l’altro, dopo la visita alle Autorità civili e militari locali, una particolare due giorni a Modena e Verona, con il Comitato delle Maschere Italiane, ospiti del Carnevale modenese con i tipici personaggi Sandrone e Bacanal del Gnoco; inoltre, la partecipazione alla “fagiolata” di Santhià e al Carnevale di Ivrea il martedì grasso.

Ci saranno inoltre diversi incontri presso istituti scolastici e RSA e per dare ufficialità alla presentazione delle maschere di Chieri, Crescentino, Moncalieri, Nichelino oltre alla partecipazione alle sfilate del Gran Balon (elezione della “Rusnenta”), di Oleggio, di Chivasso, ed altre ancora in via di definizione.

In ricordo di un 2024 davvero intenso di attività e manifestazioni, sempre attraverso il Centro Coordinamento delle Maschere Italiane, Gianduja e Giacometta hanno ricordato la loro partecipazione, per la prima volta assoluta nella storia – in rappresentanza del nostro territorio – alla tradizionale parata del 14 ottobre sulla “Fifth Avenue” in occasione del Columbus Day di New York.

