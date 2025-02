Basket: periodo difficile per la Reale Mutua Torino, sconfitta a Rieti

TORINO – La Reale Mutua Torino non riesce ad uscire dal suo periodo difficile: al PalaSojourner di Rieti, i gialloblù incassano la loro terza sconfitta consecutiva dopo i pesanti ko rimediati nelle precedenti partite contro Cento e Forlì.

Una partita che ha avuto un andamento per certi versi simile a quella andata in scena nell’ultimo infrasettimanale: dopo un primo tempo combattuto in cui Torino ha tenuto testa agli avversari, le due frazioni centrali hanno indirizzato il match sui binari di Rieti, che ha firmato i parziali decisivi per allungare in modo pesante fino al +27 di fine terzo quarto.

Torino si porta a casa la reazione d’orgoglio mostrata nell’ultimo quarto – con il carattere di giocatori come Ghirlanda e Gallo – ma nulla di più, complice anche la serata no di un giocatore-riferimento come Ife Ajayi (6 punti con 2/15 dal campo). Rieti vince 84-69 e continua nel suo ottimo momento di forma con il quarto successo consecutivo.

Torino è chiamata a reagire il prima possibile per evitare di essere risucchiata nelle posizioni calde della classifica. Per farlo, sarà d’obbligo mostrare l’orgoglio come nell’ultimo quarto della sfida del PalaSojourner, ma sarà necessario farlo sin dalla palla a due della prossima gara interna contro Vigevano.

La partita

QUINTETTI

Rieti: Monaldi, Harris, Piccin, Piunti, Spencer

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Ladurner

Avvio di gara spumeggiante al PalaSojourner: si segna da una parte e dall’altra, con entrambe le squadre che entrano subito in ritmo e trovano con continuità il canestro. I primi minuti a punteggio alto premiano però la Real Sebastiani, avanti 19-14 dopo i primi cinque minuti, con Torino in difficoltà nel contenere Harris in transizione e nel limitare la costruzione di tiri aperti dei padroni di casa. Capitan Schina guida la fase offensiva gialloblù colpendo dall’arco, Taylor trova Ladurner nel pitturato ma a ogni canestro torinese rispondono i padroni di casa che chiudono la prima frazione sul 23-18.

Il secondo quarto si apre con l’accelerata della Real Sebastiani che colpisce con i suoi tiratori, Pollone e Sarto, e affonda così il primo vero colpo portandosi sul +12 (30-18), costringendo Alessandro Iacozza (coach Boniciolli ancora assente per motivi di salute) al timeout. Al rientro in campo la Reale Mutua non riesce a reagire e Rieti mantiene il controllo del gioco. L’attacco gialloblù si inceppa, con Ajayi che fa molta fatica ad entrare in partita, privando così Torino di un punto di riferimento importante. Si va così alla chiusura della prima metà di gara con la Real Sebastiani avanti in maniera sostanziale per 46-29.

La musica non cambia alla ripresa dei giochi. Torino in enorme difficoltà a creare gioco in attacco mentre i padroni di casa ne approfittano per incrementare ulteriormente il divario grazie alle ottime percentuali dall’arco. Un vero e proprio blackout per la Reale Mutua, completamente disconnessa e fuori dalla partita, che affonda fino al -27 in chiusura di terzo quarto: 70-43 all’ultima pausa.

In apertura di quarto quarto i padroni di casa tolgono il piede dall’acceleratore e i gialloblù firmano un parziale per rendere un po’ meno pesante il gap. Torino inizia a mostrare l’orgoglio e prova a rifarsi sotto, portandosi fino al -12 grazie all’ottimo lavoro difensivo di Ghirlanda che sporca ogni linea di passaggio e lancia la transizione per i suoi compagni. Troppo tardi però per Torino, che si porta a casa solo la breve reazione d’orgoglio ma non può evitare un’altra sconfitta. Rieti vince 84-69.

Real Sebastiani Rieti – Reale Mutua Torino 84-69 (23-18, 23-11, 24-14, 14-26)

