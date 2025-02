All’Allianz Stadium il trofeo del Mondiale per club 2025, Juventus prima squadra a portarlo in Italia

TORINO – È stato svelato in anteprima sabato sera dalla Juventus, in occasione di una serata esclusiva, il trofeo del Mondiale per Club FIFA 2025.

“Take it to the world” è il motto del Trophy Tour, e questa settimana è stato il club bianconero il primo ad aver portato il nuovo premio in Italia che, quindi, dopo Lisbona, Madrid, Manchester e Porto, è approdato anche di Torino. Centinaia di tifosi hanno potuto ammirare il trofeo questa mattina, quando è stato esposto nell’atrio dell’Allianz Stadium.

Come ha riportato l’Ansa, ad accoglierlo allo stadio nel pre-partita di Juventus-Empoli anche Maurizio Scanavino, CEO di Juventus, e Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, che hanno posato insieme dandogli ufficialmente il benvenuto in Italia. Mentre l’Head of Football Institutional Relations di Juventus, Giorgio Chiellini, lo ha presentato ai tanti tifosi sintonizzati su DAZN.

La piattaforma trasmetterà in diretta tutte le 63 partite del Mondiale per Club FIFA 2025, anche in modalità gratuita.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese