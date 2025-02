Riqualificato grazie al PNRR L’Istituto Olivetti di Ivrea

IVREA – Prosegue il progetto #ScuoleCittaMetroTo, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico e ideato dalla Città Metropolitana di Torino.

Venerdì 31 gennaio, il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e la consigliera delegata all’istruzione Caterina Greco hanno fatto tappa all’Istituto di istruzione superiore Camillo Olivetti, situato nel Colle Bellavista di Ivrea, per verificare lo stato degli interventi di riqualificazione.

L’istituto, che accoglie circa 1300 studenti tra corsi diurni e serali, è stato oggetto di numerosi lavori finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e risorse proprie della Città metropolitana.

Tra gli interventi più rilevanti figurano il rifacimento della copertura del tetto, la sostituzione di infissi e vetrate degli uffici, il rinnovamento dei bagni e la creazione di un’aula 4.0 per favorire l’innovazione didattica.

Sono inoltre in corso lavori di smaltimento dell’amianto, fondamentali per la sicurezza degli ambienti scolastici.

“Un istituto tecnico di grande rilievo per tutto il territorio, con oltre 1200 studenti che animano questa scuola, un’eccellenza della rete scolastica metropolitana. Abbiamo investito quasi 2 milioni di euro per migliorarne l’accoglienza e la funzionalità”, ha dichiarato il vicesindaco Suppo.

Anche la consigliera Greco ha sottolineato l’importanza degli interventi in corso: “Abbiamo destinato fondi PNRR per la messa in sicurezza e per rendere gli spazi più accoglienti, anche per gli studenti Erasmus che la frequentano”.

Nonostante i lavori già realizzati, rimangono alcune criticità, come la gestione degli accessi all’edificio, resa complessa dalla sua particolare conformazione.

Su questo aspetto interverranno i tecnici dell’Edilizia scolastica della Città metropolitana, che continueranno a monitorare e migliorare l’istituto.

L’area collinare su cui sorge l’IIS Olivetti è interamente di proprietà della Città metropolitana di Torino, che ha annunciato nuovi interventi di riqualificazione nei prossimi anni, con l’obiettivo di rendere la scuola sempre più sicura, moderna e accogliente per studenti e personale scolastico.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese